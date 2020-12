Lapo Elkann beccato dalla polizia, rischierebbe il carcere: accusa pesante (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L’imprenditore Lapo Elkann è stato trovato in possesso di 4 grammi di cocaina ed ora è indagato per detenzione ai fini di spaccio Lapo Elkann il 12 settembre scorso, secondo quanto riferito da Il Fatto Quotidiano, sarebbe stato trovato in possesso di circa 4 grammi di cocaina a seguito di un controllo delle forze dell’ordine. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L’imprenditoreè stato trovato in possesso di 4 grammi di cocaina ed ora è indagato per detenzione ai fini di spaccioil 12 settembre scorso, secondo quanto riferito da Il Fatto Quotidiano, sarebbe stato trovato in possesso di circa 4 grammi di cocaina a seguito di un controllo delle forze dell’ordine. L'articolo proviene da Inews.it.

Affaritaliani : Vede arrivare la polizia e butta la droga. Lapo Elkann, indagato per spaccio - Corriere : Lapo Elkann è stato fermato il 12 settembre tra Portofino e Santa Margherita. Due volte - Corriere : Lapo Elkann fermato in settembre, «trovati 4 grammi di cocaina» - Sgiardule : RT @Affaritaliani: Vede arrivare la polizia e butta la droga. Lapo Elkann, indagato per spaccio - Sgiardule : RT @Signorasinasce: NOTIZIONA #LapoElkann è stato trovato in possesso di #cocaina Non potendo andare a sciare gli mancava la neve..... ht… -