Gasperini sul caso Gomez: «Devo sentirmi libero di fare le mie scelte su chi mandare in campo» (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dopo la vittoria sull’Ajax e il passaggio del turno in Champions League, ai microfoni di Sky Sport ha parlato Gian Piero Gasperini. Te l’aspettavi così tranquilla la serata? «Siamo stati veramente bravi, abbiamo disinnescato il potenziale offensivo dell’Ajax. Abbiamo fatto una partita difensiva ottima e quando abbiamo potuto siamo stati bravi. Nel finale gol meritato». Che valore ha per il secondo anno arrivare agli ottavi? “Un risultato straordinario, superiore anche all’anno scorso. Avevamo Liverpool e Ajax, due mostri sacri del calcio europeo. Abbiamo vinto su tanti campi”. Un risultato così rasserena lo spogliatoio? La frattura con Papu è ricomponibile? “Al di là di quello che si scrive e dice io guardo la situazione in campo, Devo sentirmi libero di fare le mie ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dopo la vittoria sull’Ajax e il passaggio del turno in Champions League, ai microfoni di Sky Sport ha parlato Gian Piero. Te l’aspettavi così tranquilla la serata? «Siamo stati veramente bravi, abbiamo disinnescato il potenziale offensivo dell’Ajax. Abbiamo fatto una partita difensiva ottima e quando abbiamo potuto siamo stati bravi. Nel finale gol meritato». Che valore ha per il secondo anno arrivare agli ottavi? “Un risultato straordinario, superiore anche all’anno scorso. Avevamo Liverpool e Ajax, due mostri sacri del calcio europeo. Abbiamo vinto su tanti campi”. Un risultato così rasserena lo spogliatoio? La frattura con Papu è ricomponibile? “Al di là di quello che si scrive e dice io guardo la situazione indile mie ...

