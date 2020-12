Forchielli indagato per evasione fiscale (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il noto impreditore imolese Alberto Forchielli, esperto di economia cinese e volto apparso più volte in tv, è indagato dalla Procura di Milano per una presunta evasione fiscale, facente riferimento a due società del Lussemburgo di cui Forchielli è amministratore di fatto, da 3,9 milioni di euro tra il 2013 e il 2016. Oltre all’imprenditore romagnolo, il Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini anche ad altre tre persone - Fabio Alberto Roversi Monaco giurista ed ex rettore dell’Università di Bologna, Enrico Ricotta amministratore di Mandarin Capital management (Mcm) e Alexandre Charles Joseph Schmitt amministratore di Mandarin Capital management II - responsabili delle stesse società di Forchielli. Le società ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il noto impreditore imolese Alberto, esperto di economia cinese e volto apparso più volte in tv, èdalla Procura di Milano per una presunta, facente riferimento a due società del Lussemburgo di cuiè amministratore di fatto, da 3,9 milioni di euro tra il 2013 e il 2016. Oltre all’imprenditore romagnolo, il Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini anche ad altre tre persone - Fabio Alberto Roversi Monaco giurista ed ex rettore dell’Università di Bologna, Enrico Ricotta amministratore di Mandarin Capital management (Mcm) e Alexandre Charles Joseph Schmitt amministratore di Mandarin Capital management II - responsabili delle stesse società di. Le società ...

