È Morta di Covid Giustina Brigido, Collaboratrice Scolastica di Polignano. Aveva 39 Anni (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Giustina Brigido Aveva 39 Anni ed era Collaboratrice Scolastica presso una scuola dell’infanzia della sua città, Polignano a Mare. Ad ottobre è risultata positiva al Covid e in breve tempo le sue condizioni si sono aggravate, fino al decesso. La donna era sposata e madre di tre bambini. Probabilmente ha contratto il virus proprio nell’istituto Leggi su youreduaction (Di mercoledì 9 dicembre 2020)39ed erapresso una scuola dell’infanzia della sua città,a Mare. Ad ottobre è risultata positiva ale in breve tempo le sue condizioni si sono aggravate, fino al decesso. La donna era sposata e madre di tre bambini. Probabilmente ha contratto il virus proprio nell’istituto

