Dl sicurezza | Miceli Pd | ' ridiamo un volto umano al nostro Paese'

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Il voto della Camera è un ulteriore passo verso la restituzione all'Italia di quel volto umano che Salvini ha provato a sfregiarle". Così, il deputato Dem Carmelo Miceli, responsabile sicurezza del Partito Democratico e relatore di maggioranza del Decreto Immigrazione, a seguito del voto finale alla Camera dl sicurezza. "Adesso, - continua Miceli - un ultimo sforzo al Senato, e, finalmente, i diritti fondamentali dell'individuo sanciti nella Carta Costituzionale e nelle Convenzioni internazionali torneranno ad essere inviolabili". "Ancora un voto - conclude - e archivieremo per sempre quella bieca e crudele propaganda salviniana che ha fatto del migrante la causa di tutti problemi degli italiani".

