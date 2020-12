Crisanti: terza ondata è una certezza, Italia sarà Paese con più morti in Europa (Di mercoledì 9 dicembre 2020) . Il virologo chiede di sfruttare Natale per ridurre contagi Il noto virologo Andrea Crisanti, ospite della trasmissione “L’aria che tira”, lancia l’allarme sugli scenari che potrebbero paventarsi per il nostro Paese nei prossimi mesi per ciò che concerne il contagio da L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 9 dicembre 2020) . Il virologo chiede di sfruttare Natale per ridurre contagi Il noto virologo Andrea, ospite della trasmissione “L’aria che tira”, lancia l’allarme sugli scenari che potrebbero paventarsi per il nostronei prossimi mesi per ciò che concerne il contagio da L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Adnkronos : #Crisanti: 'Terza ondata certa, Italia avrà record morti in Europa' - Corriere : Crisanti: «La terza ondata? È una certezza. L’Italia avrà record di morti in Europa» - repubblica : Crisanti: 'La terza ondata è certa, avremo il record europeo di morti' - ScudieroImmobil : RT @fanpage: 'La terza ondata è certa. L'Italia avrà il record di morti in Europa' Andrea Crisanti lancia l'allarme - StefaniaVaselli : RT @GagliardoneS: Crisanti: “La terza ondata? È una certezza. L’Italia avrà record di morti in europa. Sanno già che tutte le restrizioni… -