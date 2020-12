Con falsi permessi parcheggiano in stalli per disabili, due denunciati a Caserta (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Due persone che utilizzavano falsi permessi per invalidi, sono stati scoperti a Caserta dalla Polizia Municipale e denunciati per falso in atto pubblico; i due automobilisti risiedono nel capoluogo e nel confinante comune di San Nicola la Strada. I vigili urbani guidati dal Comandante Luigi De Simone sono intervenuti in piazza Vanvitelli, dove ha sede il Palazzo del Comune, e della vicina via Sant’Antida, cuore del centro storico; nel primo caso il conducente di un Suv aveva parcheggiato nello stallo riservato agli invalidi utilizzando una fotocopia a colori plastificata di un contrassegno disabili rilasciato legittimamente ad un persona anziana, risultata però del tutto all’oscuro della cosa. Nella seconda circostanza, in via Sant’Antida, gli ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Due persone che utilizzavanoper invalidi, sono stati scoperti adalla Polizia Municipale eper falso in atto pubblico; i due automobilisti risiedono nel capoluogo e nel confinante comune di San Nicola la Strada. I vigili urbani guidati dal Comandante Luigi De Simone sono intervenuti in piazza Vanvitelli, dove ha sede il Palazzo del Comune, e della vicina via Sant’Antida, cuore del centro storico; nel primo caso il conducente di un Suv aveva parcheggiato nello stallo riservato agli invalidi utilizzando una fotocopia a colori plastificata di un contrassegnorilasciato legittimamente ad un persona anziana, risultata però del tutto all’oscuro della cosa. Nella seconda circostanza, in via Sant’Antida, gli ...

CASERTA – Falsi permessi per invalidi per non pagare il parcheggio, ‘furbetti’ bloccati in via Sant’Antida e Piazza Vanvitelli

17:28:39 La Polizia Municipale di Caserta, guidata dal Comandante Luigi De Simone, ha denunciato due persone che utilizzavano falsi permessi invalidi. I due automobilisti, rispettivamente di Caserta e ...

