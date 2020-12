Castro | “Possono passare tutte e 4 le squadre | sarà una serata di calcio fantastica”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Prima del match contro l’Inter, il tecnico dello Shakhtar Donetsk Luisha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Siamo qui affinché possa essere una notte bellissima. Non pensavamo che il gruppo fosse così equilibrato fino all’ultima giornata. I risultati sono stati una continua sorpresa, uno più dell’altro. Ora siamo qui e la partita di questa sera per tuttidecisiva per il passaggio al prossimo turno.lehanno la possibilità di qualificarsi, hanno disputate partite buone e altre meno buone.unadi. Avete battuto due volte su due il Real. Quale è stato il vostro segreto?“Se mi dici il segreto del Borussia per aver battuto lo Shakhtar ti dico il segreto nostro per aver battuto due volte il Real. Non ...