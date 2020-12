Ajax-Atalanta in campo alle 19 - Diretta Pessina dietro a Gomez e Zapata Ilicic parte dalla panchina

Eurosport_IT : La favola è finita? ?? #Atalanta | #Gasperini | #PapuGomez - Frankie9317 : RT @macho_morandi: Europa league con Arsenal Tottenham Utd Leicester Real/inter Ajax/Atalanta Atletico? E qualcuno e’ arrivato in fina… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Ajax-Atalanta, le formazioni ufficiali - susydigennaro : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Ajax-Atalanta, le formazioni ufficiali - SkySport : Ajax-Atalanta, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE ? #AjaxAtalanta Alle 18:55 Su Sky Sport Uno ?… -

Ultime Notizie dalla rete : Ajax Atalanta

PREPARTITA. Ajax - Atalanta è valevole per l'ultima partita della fase a gironi della competizione Champions League 2020/2021, girone D. La partita è in programma il giorno 9 di ...Ajax-Atalanta, le formazioni ufficiali. Gomez regolarmente in campo accanto a Zapata. Sulla trequarti gioca Pessina È un’Atalanta praticamente in formazione tipo quella che tra ...