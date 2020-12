Vaccino anti Covid, prima dose in Regno Unito: “Oggi è il V-Day” (Di martedì 8 dicembre 2020) Nel Regno Unito si parte con la campagna per il Vaccino anti Covid: “Oggi è il V-Day”. Ma a chi è stata somministrata la prima dose? Vaccino anti Covid: comincia la campagna nel Regno UnitoLa giornata di oggi, martedì 8 dicembre 2020, segna una vera svolta per la lotta contro il Coronavirus. Nel Regno Unito, infatti si dà il via libera alla campagna di vaccinazioni: “Oggi è il V-Day”. Si parte con le fasce più fragili della popolazione: gli anziani. Ma a chi è stata somministrata la prima dose? Cos’è il ‘V-Day’ Martedì 8 dicembre ... Leggi su altranotizia (Di martedì 8 dicembre 2020) Nelsi parte con la campagna per ilè il V-. Ma a chi è stata somministrata la: comincia la campagna nelLa giornata di oggi, martedì 8 dicembre 2020, segna una vera svolta per la lotta contro il Coronavirus. Nel, infatti si dà il via libera alla campagna di vaccinazioni:è il V-. Si parte con le fasce più fragili della popolazione: gli anziani. Ma a chi è stata somministrata la? Cos’è il ‘V-Day’ Martedì 8 dicembre ...

