Torre del Greco | deceduti a causa Covid due anziani di 91 e 95 anni

(Di martedì 8 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutodel– La città del corallo continua a destare preoccupazione per quanto riguarda la diffusione del-19. Nonostante i numeri siano in miglioramento, con 13 nuovi positivi e 90 guariti, si registrano due decessi tra le persone in età avanzata: si tratta di D.D.R. di 95e C.A. di 91. Il Comune didelregistra 654 persone attualmente positive, 27 delle quali ospedalizzate.