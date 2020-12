Scary Movie 2: Marlon Brando, ecco quanto fu pagato per il ruolo a cui poi rinunciò (Di martedì 8 dicembre 2020) Per il ruolo di Padre McFeely in Scary Movie 2, a cui in seguito fu costretto a rinunciare, Marlon Brando fu pagato una piccola fortuna. Marlon Brando fu pagato un milione di dollari per interpretare Padre McFeely nella parodia de L'esorcista presente nelle prime scene di Scary Movie 2. In seguito fu costretto a rinunciare al ruolo, cosa che lo avvilì profondamente, a causa di un problema di salute. Brando si fece pagare in anticipo e accettò il ruolo ma abbandonò il progetto a causa di una grave polmonite che lo colpì pochi giorni prima di girare le sue scene. Nonostante l'abbandono lo studio gli permise di tenere i soldi e il ruolo di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 8 dicembre 2020) Per ildi Padre McFeely in2, a cui in seguito fu costretto a rinunciare,fuuna piccola fortuna.fuun milione di dollari per interpretare Padre McFeely nella parodia de L'esorcista presente nelle prime scene di2. In seguito fu costretto a rinunciare al, cosa che lo avvilì profondamente, a causa di un problema di salute.si fece pagare in anticipo e accettò ilma abbandonò il progetto a causa di una grave polmonite che lo colpì pochi giorni prima di girare le sue scene. Nonostante l'abbandono lo studio gli permise di tenere i soldi e ildi ...

