Sarri Juventus, il retroscena: “Voleva esser mandato via” (Di martedì 8 dicembre 2020) I rapporti tra Maurizio Sarri e la Juventus si erano deteriorati molto prima che avvenisse l’esonero. La situazione del tecnico, poi sollevato dal’incarico dopo la sconfitta contro il Lione, è stata spiegata da Ivan Zazzaroni. Il direttore del Corriere dello Sport ha parlato durante la trasmissione “Tiki Taka” in onda sulle reti Mediaset. Juventus: le parole di Zazzaroni su Sarri “Credo che ad un certo punto non vedeva l’ora di essere mandato via, anzi ne sono assolutamente sicuro, perché non c’erano più rapporti. Garantisco che ad un certo punto della stagione, sperava di essere mandato via. Leggi anche:Barcellona Juventus probabili formazioni, riposa De Ligt: dentro Buffon Poi ad un certo punto fece quella dichiarazione ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 8 dicembre 2020) I rapporti tra Maurizioe lasi erano deteriorati molto prima che avvenisse l’esonero. La situazione del tecnico, poi sollevato dal’incarico dopo la sconfitta contro il Lione, è stata spiegata da Ivan Zazzaroni. Il direttore del Corriere dello Sport ha parlato durante la trasmissione “Tiki Taka” in onda sulle reti Mediaset.: le parole di Zazzaroni su“Credo che ad un certo punto non vedeva l’ora divia, anzi ne sono assolutamente sicuro, perché non c’erano più rapporti. Garantisco che ad un certo punto della stagione, sperava divia. Leggi anche:Barcellonaprobabili formazioni, riposa De Ligt: dentro Buffon Poi ad un certo punto fece quella dichiarazione ...

Il direttore del Corriere dello Sport ha parlato durante la trasmissione “Tiki Taka” in onda sulle reti Mediaset. Juventus: le parole di Zazzaroni su Sarri “Credo che ad un ...

Nonostante siano trascorsi 4 mesi esatti dall'esonero di Maurizio Sarri, non si placano le voci riguardanti il suo allontanamento dalla Juventus. Le dinamiche di come si siano susseguiti i fatti non s ...

