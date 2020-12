Samantha De Grenet, Filippo Nardi e Sonia Lorenzini sono i nuovi vip che entreranno nella casa del Grande Fratello (Di martedì 8 dicembre 2020) . La ventiquattresima puntata del Grande Fratello Vip, si apre con l’annuncio di Alfonso Signorini che comunica l’ingresso dei nuovi concorrenti il prossimo venerdì. L’annuncio è arrivato durante la diretta della ventiquattresima puntata del Grande Fratello Vip. Alfonso SIgnorini ha comunicato al pubblico che nei prossimi giorni entreranno nella casa tre nuovi concorrenti: Samantha De Grenet, Filippo Nardi e Sonia Lorenzini. Sonia Lorenzini è una dei concorrenti della seconda tranche del Grande Fratello Vip 5. Oltre al subentrato Cristiano Malgioglio, con lei ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 8 dicembre 2020) . La ventiquattresima puntata delVip, si apre con l’annuncio di Alfonso Signorini che comunica l’ingresso deiconcorrenti il prossimo venerdì. L’annuncio è arrivato durante la diretta della ventiquattresima puntata delVip. Alfonso SIgnorini ha comunicato al pubblico che nei prossimi giornitreconcorrenti:Deè una dei concorrenti della seconda tranche delVip 5. Oltre al subentrato Cristiano Malgioglio, con lei ...

