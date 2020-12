Robot e macchine intelligenti a I-RIM: l’evento virtuale che ridisegna il futuro prossimo (Di martedì 8 dicembre 2020) Al via giovedì 10 dicembre I-RIM 3D, la 3 giorni di Robotica e macchine intelligenti ospitata all’interno dell’evento virtuale “Maker Faire Rome – The European edition”. Per le giornate del 10, 11, 12 dicembre è previsto un programma ricco di appuntamenti aperti ad un pubblico di curiosi e addetti ai lavori, fruibili gratuitamente al sito: https://i-rim.it/it/evento/. Alla sua seconda edizione I-RIM 3D costituisce già un riferimento per chi vuole fare innovazione tecnologica: un punto di incontro tra ricerca e industria, dove confrontarsi su temi importanti come l’elaborazione del Piano Nazionale della ricerca 2021-2027 e le nuove iniziative legate al rilancio dell’economia italiana che non può non passare dalla ricerca e dall’innovazione nella Robotica e nelle ... Leggi su ildenaro (Di martedì 8 dicembre 2020) Al via giovedì 10 dicembre I-RIM 3D, la 3 giorni diica eospitata all’interno del“Maker Faire Rome – The European edition”. Per le giornate del 10, 11, 12 dicembre è previsto un programma ricco di appuntamenti aperti ad un pubblico di curiosi e addetti ai lavori, fruibili gratuitamente al sito: https://i-rim.it/it/evento/. Alla sua seconda edizione I-RIM 3D costituisce già un riferimento per chi vuole fare innovazione tecnologica: un punto di incontro tra ricerca e industria, dove confrontarsi su temi importanti come l’elaborazione del Piano Nazionale della ricerca 2021-2027 e le nuove iniziative legate al rilancio dell’economia italiana che non può non passare dalla ricerca e dall’innovazione nellaica e nelle ...

