Palermo Nell Parco Case Rocca una fontana installata da Amap

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) È stata inaugurata una nuova fontaa nei pressi dello stadio delle Palme, a ridosso del. Presenti alla cerimonia, l’assessore alla Mobilità Giusto Catania, il consigliere comunale Marcello Susinno, il consigliere della VI Circoscrizione Sergio Susinno e l’amministratore unico di, Alessandro Di Martino. Ladalle maestranze dell’’ambito del piano concordato dall’azienda con l’amministrazione – riveste particolare importanza, vista la presenza di atleti, ciclisti e famiglie che utilizzano il. I prossimi interventi riguarderanno altre installazioni lungo il percorso Arabo-Normanno e in zone ad alta frequentazione di pedoni e ciclisti. “Grazie ad ...

PalermoToday : Coronavirus, altri 1.148 casi nell'Isola: 15 nuovi ricoveri in terapia intensiva e 36 morti - GGUKDIP1TY : “il trio delle eonnie??” tutto tranquillo, mi è entrato solo un bologna-palermo nell’occhio - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Confessa al prete di aver rubato oggetti sacri: bottino recuperato nell’Agrigentino - SkyTG24 : Confessa al prete di aver rubato oggetti sacri: bottino recuperato nell’Agrigentino - palermomaniait : Palermo, nell'ultima settimana raccolte oltre 1.200 tonnellate di rifiuti al giorno - -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo Nell

PalermoToday

Il dibattito sul Next Generation Ue Next Generation Ue, Forum uguaglianze e diversità: “Partiti col piede sbagliato” Il confronto politico sui fondi del Next Generation Ue, secondo il Forum Diseguagli ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.