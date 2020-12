Milan, Conti scalpita: pronto il ritorno in campo dal 1? in Europa League (Di martedì 8 dicembre 2020) Per la sfida di giovedì in Europa League contro lo Sparta Praga, il Milan potrebbe rivedere nuovamente in campo Andrea Conti dall’inizio Sparta Praga-Milan varrà il primo posto nel girone per i rossonero che comunque affronteranno il match con la leggerezza di chi è già sicuro di essere qualificato alla fase successiva. Proprio per questo Stefano Pioli giovedì effettuerà un ampio turnover che permetta ai rossoneri di gestire le forze in vista delle altre gare ravvicinate del mese di dicembre a partire dalla sfida con il Parma di domenica. Proprio per questo motivo sono alte le possibilità che in campo contro lo Sparta Praga si rivedano volti quasi “dimenticati” dal popolo rossonero come quello di Andrea Conti. Il terzino italiano dovrebbe ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 dicembre 2020) Per la sfida di giovedì incontro lo Sparta Praga, ilpotrebbe rivedere nuovamente inAndreadall’inizio Sparta Praga-varrà il primo posto nel girone per i rossonero che comunque affronteranno il match con la leggerezza di chi è già sicuro di essere qualificato alla fase successiva. Proprio per questo Stefano Pioli giovedì effettuerà un ampio turnover che permetta ai rossoneri di gestire le forze in vista delle altre gare ravvicinate del mese di dicembre a partire dalla sfida con il Parma di domenica. Proprio per questo motivo sono alte le possibilità che incontro lo Sparta Praga si rivedano volti quasi “dimenticati” dal popolo rossonero come quello di Andrea. Il terzino italiano dovrebbe ...

