LIVE Barcellona-Juventus 0-3 | Champions League in DIRETTA | annullato un gol a Bonucci! In offside CR7

Leggi su oasport

(Di martedì 8 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA86? Dentro Bernardeschi e Dybala per i due migliori in campo: Cuadrado e Morata. 85? Altro tiro a giro di Messi con il mancino: accompagna Buffon. 83? Dentro Mingueza, fuori Araujo: cambio in difesa per Koeman. 82? Incredibile giocata di Ronaldo: il portoghese rientra in fase difensiva rubando palla a Messi. 81? Ancora Pjanic a giro: destro che lascia a desiderare. 78? Bruttissima caduta di Araujo in uno scontro con Rabiot: si rialza il #4. 77? Lenta la punizione da più di 20 metri di Messi: blocca Bonucci. 76? 4-0ALLA! InRonaldo che aveva colpito prima del tap-in del #19. 75? BONUCCI SIGLA IL POKER! 4-0 A!!! INCREDIBILE AL CAMP NOU 74? In fuorigioco il francese che era caduto per fallo di de Ligt. 73? ...