L'Arzachena Academy Costa Smeralda acquista Congiu dalla Torres

Il giocatore è già a disposizione del tecnico smeraldino Cerbone. L’Arzachena Academy Costa Smeralda ha appena acquistato il calciatore Andrea Congiu dalla Torres. L’esperto difensore, classe ...

L’Arzachena Academy Costa Smeralda ha appena acquistato il calciatore Andrea Congiu dalla Torres. Si tratta di esperto difensore, classe 1993.

