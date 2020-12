Jim Morrison nato l’8 dicembre | oggi avrebbe compiuto 77 anni | la sua storia

(Di martedì 8 dicembre 2020) Conosciamo meglio ladi Jim, che77: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata James Douglas, chiamato da tutti comunemente Jim, nasce a Melbourne, in Florida, l’8del 1943. Nel corso della sua vita si è fatto apprezzare per le sue qualità da cantautore, poeta e L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Conosciamo meglio la storia di Jim Morrison, che oggi avrebbe compiuto 77 anni: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata ...Durante le riprese di The Doors Val Kilmer ha interpretato Jim Morrison grazie ad un'incredibile e complessa trasformazione durata mesi. In The Doors, film del 1991 diretto da Oliver Stone, Val Kilmer ...