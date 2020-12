Inter-Shakhtar: orario, dove vederla in diretta TV, streaming LIVE e probabili formazioni (Di martedì 8 dicembre 2020) L'Inter cerca l'impresa in Champions League: tutto quello che c'è da sapere sulla sfida con lo Shakhtar Donetsk Leggi su 90min (Di martedì 8 dicembre 2020) L'cerca l'impresa in Champions League: tutto quello che c'è da sapere sulla sfida con loDonetsk

DiMarzio : #ChampionsLeague | #Inter, problemi per #Barella: rischia di saltare la sfida con lo #Shakhtar - Inter : ?? | BUONANOTTE Grazie per il vostro sostegno, #InterFans: ne avremo bisogno anche mercoledì nella partita fondamen… - ZZiliani : Com'era la storiella raccontata da #Conte dopo Inter-Real Madrid 0-2, quella del Real troppo superiore e dell'Inter… - passione_inter : Inter, senti Maycon: 'Domani sarà come una finale. Lukaku? E' l'uomo più pericoloso. E sul biscotto...' -… - PandArancio : Inter Shakhtar 0-1 (Eriksen 88') L'Inter vince ma Real e Borussia volano via verso la fase finale grazie ad un pare… -