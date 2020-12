Inter e Real | un tesoro a rischio | ecco quanto vale la Champions

(Di martedì 8 dicembre 2020)Madrid,, Manchester United, tante big tra oggi e domani rischiano l’eliminazione dallaLeague, che rappresenterebbe un forte danno anche a livello economico. L’Europa che conta è unfondamentale per le casse dei grandi club, sconvolte in questo momento storico anche dalle fortissime ripercussioni economiche della pandemia. Il calcio, come tante attività imprenditoriali, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

ZZiliani : Com'era la storiella raccontata da #Conte dopo Inter-Real Madrid 0-2, quella del Real troppo superiore e dell'Inter… - puceandy93 : RT @scar15385: Beh detto da lui che si vendeva le partite a Bari ci sta - manoACM1899 : RT @scar15385: Beh detto da lui che si vendeva le partite a Bari ci sta - GurzoBahri : RT @scar15385: Beh detto da lui che si vendeva le partite a Bari ci sta - ACBINO1971 : RT @scar15385: Beh detto da lui che si vendeva le partite a Bari ci sta -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Real

MILANO (ITALPRESS) – “Sicuramente la situazione a centrocampo non è delle migliori e quindi faremo delle valutazioni, ma cercherò di fare le scelte migliori per l’Inter. Domani vedrete quali saranno l ...Inter in emergenza domani sera contro lo Shaktar Dontesk, nella sfida decisiva che i neroazzurri dovranno necessariamente vincere per poi sperare in un risultato favorevole nell'altra sfida del girone ...