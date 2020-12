Inter | D’Ambrosio | “Ci aspetta un match pieno di ostacoli contro lo Shakhtar”

Leggi su itasportpress

(Di martedì 8 dicembre 2020)-Shakhtar, utima partita della fase a gironi della Champions League. Nerazzurri a caccia di una vittoria per avere la possibilità di passare agli ottavi. Danilo D'Ambrosio, alla vigilia del, ha risposto alle domande dei giornalisti collegati.C'è un po' di rammarico per l'andamento del girone?"Il rammarico purtroppo è che domani la qualificazione non dipende solo da noi. Per non avere altri rimpianti a fine partita dovremo fare assolutamente tre punti. Ciundi, dobbiamo tenere sempre alta la concentrazione perché lo Shakhtar ha le qualità per crearci problemi, dovremo dare il 110% per essere a posto con noi stessi".L'anno scorso hai giocato più da esterno di centrocampo, quest'anno più da difensore: cosa cambia?"L'anno scorso ho giocato più come ...