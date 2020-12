Giocatori Italiani all’estero | momento magico per Kean! Macheda esulta nel derby

Leggi su calcionews24

(Di martedì 8 dicembre 2020) Le prestazioni dei calciatorifuori confine: da Kean a Grifo, passando per il ritorno al gol di Pellegri.vince ilazzurro in Grecia contro Carrera Moise Kean sempre più protagonista sotto la Tour Eiffel. L’attaccante italiano ancora decisivo per il Paris Saint-Germain nella vittoriosa trasferta contro il Montpellier. Altra prodezza per l’ex Juve, che ha firmato la rete del 2-1 prima del tris definitivo dei parigini segnato da Mbappe. Galoppata sulla destra, doppio passo e missile sotto la traversa per la quinta rete in sei presenze di campionato per il giocatore di proprietà dell’Everton, in prestito fino a giugno ala corte di Tuchel e rimpianto della Juventus che lo aveva cercato l’ultima estate per un ritorno a Torino. Kean segna ogni 104 minuti in campionato e, compresa la Champions League, ha firmato già 7 ...