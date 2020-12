Esame Suarez, i pm: 'La Juve ha ostacolato l'indagine' (Di martedì 8 dicembre 2020) "Sussistono fondati dubbi che i rappresentanti della Juve abbiano potuto avere contezza, nel lasso temporale dall'8 al 14 settembre, di questo procedimento e delle attività tecniche in corso". Questa ... Leggi su gazzetta (Di martedì 8 dicembre 2020) "Sussistono fondati dubbi che i rappresentanti dellaabbiano potuto avere contezza, nel lasso temporale dall'8 al 14 settembre, di questo procedimento e delle attività tecniche in corso". Questa ...

ZZiliani : Dall’indagine sull’«esame farsa» sostenuto da Luis #Suarez, emergono «gravi condotte di inquinamento probatorio pos… - ZZiliani : Come avevamo scritto fin da subito. La #Juventus (#Paratici, Chiappero, Turco) ha organizzato l’esame-farsa di… - ZZiliani : Non solo allestiscono una baracconata (l'esame farsa di #Suarez) in spregio a ogni regola di legalità non solo spor… - DOcastaldo : RT @ZZiliani: In effetti era troppo difficile per i media italiani, lette le intercettazioni e analizzata la scansione temporale degli even… - tenebrojfk81 : Esame Suarez, i punti oscuri nell'inchiesta sull'Università di Perugia e la Juventus -