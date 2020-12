E ora Merkel insegue Ungheria e Polonia | avanti a oltranza

(Di martedì 8 dicembre 2020) A due giorni dal Consiglio europeo, Angelanon si rassegna. La cancelliera vuole tentare in tutti i modi di raggiungere un accordo con, irremovibili dal veto che blocca il bilancio pluriennale europeo 2021-27 e il recovery fund. La presidenza tedesca “continuerà a lavorare fino all’ultimo minuto della mezzanotte del 31 dicembre”, dice il ministro agli Affari europei del governo, Michael Roth, dopo la videoconferenza con gli omologhi europei. “Dietro le quinte, ci stiamo sforzando di trovare una soluzione sulla quale tutti i 27 Paesi membri possano concordare. Non lasceremo nulla di intentato”. Perde quota, almeno per ora, la minaccia di andarea 25, senza Budapest e Varsavia. Nei giorni scorsi, il tam tam è stato continuo, sia dalla presidenza tedesca che dalla ...

A due giorni dal Consiglio Ue, perde quota la minaccia di andare avanti a 25 sul recovery fund: "Serve l'ok di tutti". Il polacco Morawiecki: "Serve un altro vertice" ...