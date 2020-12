E’ morto l’avvocato Calabrese, patron del Cedisa (Di martedì 8 dicembre 2020) Un’altra vittima del Covid. E’ l’avvocato Leonardo Calabrese, il re della sanità, scomparso nella sua abitazione all’età di 86 anni. Prima la Quiete nel 1976 e poi la Cedisa sono stati i suoi cavalli di battaglia, avvocato ma pienamente impegnato nel mondo della sanità convenzionata. Calabrese lascia due figli Loretta e Nino e quattro nipoti. Si era ammalato lavorando circa due mesi fa. Le cure prima a casa e poi in sopedale al Da Procida fino al ritorno a casa venerdì scorso. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di martedì 8 dicembre 2020) Un’altra vittima del Covid. E’Leonardo, il re della sanità, scomparso nella sua abitazione all’età di 86 anni. Prima la Quiete nel 1976 e poi lasono stati i suoi cavalli di battaglia, avvocato ma pienamente impegnato nel mondo della sanità convenzionata.lascia due figli Loretta e Nino e quattro nipoti. Si era ammalato lavorando circa due mesi fa. Le cure prima a casa e poi in sopedale al Da Procida fino al ritorno a casa venerdì scorso. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

