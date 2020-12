Ballando con le stelle, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro: «Ci sentiamo al telefono tutti i giorni» (Di martedì 8 dicembre 2020) Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sono stati due indiscussi protagonisti di “Ballando con le stelle”. Per Elisa Isoardi e Raimondo Todaro si è largamente parlato di flirt e ora, a reality concluso, la showgirl fa chiarezza sul loro rapporto. Elisa Isoardi e Raimondo Todaro non hanno vinto “Ballando con le stelle”, che ha poi premiato Gilles Rocca e Lucrezia Landi, ma durante l’avventura nel talent condotto da Milly Carlucci il loro rapporto è cresciuto molto, senza però diventare mai vero amore: “Tra di noi c’è amicizia e grande stima e nient’altro – ha raccontato a “DiPiù” – Raimondo è un uomo ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 8 dicembre 2020)sono stati due indiscussi protagonisti di “con le”. Persi è largamente parlato di flirt e ora, a reality concluso, la showgirl fa chiarezza sul loro rapporto.non hanno vinto “con le”, che ha poi premiato Gilles Rocca e Lucrezia Landi, ma durante l’avventura nel talent condotto da Milly Carlucci il loro rapporto è cresciuto molto, senza però diventare mai vero amore: “Tra di noi c’è amicizia e grande stima e nient’altro – ha raccontato a “DiPiù” –è un uomo ...

