Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2020 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 7 dicembre 2020)DEL 7 DICEMBREORE 17:35 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPRUDENZA PER CHI PERCORRE LA A1 FIRENZE, SEGNALATO UN INCIDENTE TRA UN’AUTO E UN MEZZO PESANTE TRA PONZANONO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONENORD IN DIREZIONE DI. INCIDENTE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON CODE TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO. E ANDIAMO PROPRIO SUL RACCORDO, PER TRAFFICO INTENSO SI RALLENTA IN ESTERNA TRA ARDEATINA E TUSCOLANA E IN INTERNA TRA NOMENTANA E A24. CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE E SULLA SALARIA TRA TENUTA SANTA COLOMBA E MONTEROTONDO SCALO, IL TUTTO NEI DUE SENSI DI MARCIA. SULLA PONTINA, PER ...