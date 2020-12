Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2020 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 7 dicembre 2020)DEL 7 DICEMBREORE 08,35 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE CLAUDIO VELOCCIA SULLA A1 DIRAMAZIONESUD UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA SAN CESAREO DIREZIONEIN VIA TIBURTINA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA SETTEVILLE E SETTECVAMINI NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI IN VIA LAURENTINA AD ARDEA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA VIA APRILIANA E VIA SANTA MARINA NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE. RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI ...