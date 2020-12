Uomini e Donne anticipazioni 7 dicembre | Gemma e Maurizio a cena insieme ma…

Leggi su velvetgossip

(Di lunedì 7 dicembre 2020)della puntata didi lunedì 72020. Come di consueto, il dating show condotto da Maria De Filippi andrà in onda su Canale 5 alle 14:45. La nuova versione vede in contemporanea le vicende del Trono Classico e del Trono Over. Vediamo cosa dobbiamo aspettarci nella puntata che verrà trasmessa oggi pomeriggio., cosa è successo Nella scorsa puntata di, Armando ha avuto un duro confronto con Lucrezia Comanducci. Tra i due, si è infatti consumata una furiosa discussione poiché il cavaliere napoletano ha da poco avuto un appuntamento con Marianna senza avvisare la dama. L’omissione è stata per la ragazza motivo per instaurare una discussione con Incarnato. Intanto, anche la protagonista del ...