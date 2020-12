Traffico Roma del 07-12-2020 ore 15:30 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione Studio Stefano Baiocchi invariata una situazione sulla tangenziale penalizzata da un incidente incidente che sta provocando code tra lo svincolo di Tor di Quinto uscita Pietralata Monti Tiburtini in direzione di San Giovanni il tunnel della Nuova Circonvallazione interna resta chiusa in direzione di San Giovanni poiché sono in corso i rilievi del caso tutto il Traffico proveniente dallo stadio Olimpico deviato sul vecchio tracciato della tangenziale all’altezza dell’uscita di Viale Etiopia è ancora in tangenziale da segnalare un altro incidente avvenuto all’altezza di via della Moschea a inevitabili i disagi incidente in via Nomentana all’altezza di viale XXI Aprile con code in uscita dal centro altro incidente in viale di Tor di Quinto in prossimità di via Caprilli ci troviamo poco prima via dei Due ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 7 dicembre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione Studio Stefano Baiocchi invariata una situazione sulla tangenziale penalizzata da un incidente incidente che sta provocando code tra lo svincolo di Tor di Quinto uscita Pietralata Monti Tiburtini in direzione di San Giovanni il tunnel della Nuova Circonvallazione interna resta chiusa in direzione di San Giovanni poiché sono in corso i rilievi del caso tutto ilproveniente dallo stadio Olimpico deviato sul vecchio tracciato della tangenziale all’altezza dell’uscita di Viale Etiopia è ancora in tangenziale da segnalare un altro incidente avvenuto all’altezza di via della Moschea a inevitabili i disagi incidente in via Nomentana all’altezza di viale XXI Aprile con code in uscita dal centro altro incidente in viale di Tor di Quinto in prossimità di via Caprilli ci troviamo poco prima via dei Due ...

virginiaraggi : Le “botticelle”, le carrozze che vedete in giro nel centro di Roma, non potranno più circolare per strada, nel traf… - virginiaraggi : Spostate 42 bancarelle dell'Eur, tra via Cristoforo Colombo e piazzale metro. Creavano pericoli per il traffico e p… - virginiaraggi : Grazie a Carabinieri Roma per blitz anti-camorra in Lazio, Veneto e Campania. Arrestate 28 persone, coinvolto anche… - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via Cilicia rallentamenti tra Via Appia Antica e Piazza Galeria > Via Acaia #luceverde #Lazio - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 07-12-2020 ore 15:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 07-12-2020 ore 13:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Tragedia sul lavoro in provincia di Potenza: carrozziere muore schiacciato da un’automobile a Tolve. Ecco cosa è successo

Previsioni meteo Monza, lunedì 7 dicembre 2020 A Potenza nuvolosità sparsa nel corso della giornata di oggi, lunedì 7 dicembre 2020, con copertura nuvolosa stazionaria. Non ?

DA MERCOLEDI A SABATO CHIUDE, DI NOTTE, IL TRAFORO

La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per completare le verifiche tecniche da effettuare nel Traforo del Gran Sasso sarà disposta la chiusura al traffico dell’autostrada A24, nel tratto co ...

Previsioni meteo Monza, lunedì 7 dicembre 2020 A Potenza nuvolosità sparsa nel corso della giornata di oggi, lunedì 7 dicembre 2020, con copertura nuvolosa stazionaria. Non ?La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per completare le verifiche tecniche da effettuare nel Traforo del Gran Sasso sarà disposta la chiusura al traffico dell’autostrada A24, nel tratto co ...