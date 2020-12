“Sono passati 13 giorni…”. Giovanni Ciacci e il Covid, brutte notizie. “Ma non mollo”: come sta (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il noto costumista e personaggio televisivo Giovanni Ciacci sta facendo i conti con il coronavirus da diverso tempo. Alcuni giorni fa è intervenuto da Barbara D’Urso, affermando: “Ho passato momenti migliori. Sono provato. Ho pianto tanto Barbara, perché mi sono sentito solo; non vedo più nessuno ormai e sento solo un dottore per telefono, che nemmeno conosco. Mi ha detto come affrontare la malattia, i condomini mi stanno aiutando tanto. Ho fatto la valigia, dovesse succedere qualcosa sono pronto”. La padrona di casa ha cercato però di tranquillizzarlo: “Non succederà nulla, stai tranquillo. Poi abbiamo anche una nostra chat con tanti altri. Lì ti terremo compagnia”. Una volta ascoltata questa frase da parte della D’Urso, sul suo volto è apparso un piccolo sorriso di speranza. Nella giornata del 7 dicembre ha fatto un aggiornamento ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il noto costumista e personaggio televisivosta facendo i conti con il coronavirus da diverso tempo. Alcuni giorni fa è intervenuto da Barbara D’Urso, affermando: “Ho passato momenti migliori. Sono provato. Ho pianto tanto Barbara, perché mi sono sentito solo; non vedo più nessuno ormai e sento solo un dottore per telefono, che nemmeno conosco. Mi ha dettoaffrontare la malattia, i condomini mi stanno aiutando tanto. Ho fatto la valigia, dovesse succedere qualcosa sono pronto”. La padrona di casa ha cercato però di tranquillizzarlo: “Non succederà nulla, stai tranquillo. Poi abbiamo anche una nostra chat con tanti altri. Lì ti terremo compagnia”. Una volta ascoltata questa frase da parte della D’Urso, sul suo volto è apparso un piccolo sorriso di speranza. Nella giornata del 7 dicembre ha fatto un aggiornamento ...

ZZiliani : Un caso da studiare. La gente ha ormai capito chi è, non se lo fila più nessuno, c'è imbarazzo solo nel vederlo. Po… - you_trend : ?? Ieri l'@istat_it ha reso noto il numero di decessi avvenuti fino al 30 settembre nel nostro Paese ?? Rispetto all… - MatteoRichetti : Sono passati 71 (settantuno) giorni e 23 mila giovani medici sono tenuti ancora in ostaggio “a data da destinarsi”.… - tommizeta_ : @sippingtrash Amo sono in down totale di nuovo, e sono passati solo 3 giorni. Shit. - Sabbath_fed : @DarkLadyMouse Grazie, molto umana, sì, fai benissimo, monitorano ??. Quando ero all'università, con gli amici era u… -

Ultime Notizie dalla rete : “Sono passati Autunno record, il più caldo mai registrato latinaoggi.eu