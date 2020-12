Sì esatto, Giulia De Lellis ed Andrea Damante sono a Dubai… ma non da soli (Di lunedì 7 dicembre 2020) La relazione tra Giulia De Lellis ed Andrea Damante è stata, per usare un eufemismo, altalenante ed intensa. I due hanno cercato con tutte le loro forze di far funzionare il rapporto, ma, evidentemente, non era destino. Giulia ed Andrea, comunque, sono rimasti in buoni rapporti e sono andati avanti con le loro vite. Giulia ha da qualche tempo intrapreso una relazione amorosa con Carlo Gusalli Beretta, mentre di più recente scoperta è la nuova fiamma di Andrea Damante, la modella Elisa Visari. Sembra una fatalità, ma stavolta il destino ha deciso di essere beffardo con tutti e 4, perchè sia Giulia che Andrea si sono trovati alle medesime ... Leggi su trendit (Di lunedì 7 dicembre 2020) La relazione traDeedè stata, per usare un eufemismo, altalenante ed intensa. I due hanno cercato con tutte le loro forze di far funzionare il rapporto, ma, evidentemente, non era destino.ed, comunque,rimasti in buoni rapporti eandati avanti con le loro vite.ha da qualche tempo intrapreso una relazione amorosa con Carlo Gusalli Beretta, mentre di più recente scoperta è la nuova fiamma di, la modella Elisa Visari. Sembra una fatalità, ma stavolta il destino ha deciso di essere beffardo con tutti e 4, perchè siachesitrovati alle medesime ...

Giulslovesharry : RT @milesoffreedom_: Visto che siete tutti in vena di sbloccare ricordi ve ne sblocco uno anche io. Tommaso: 'io oppini lo chiamo amore da… - Imma8Belieber : RT @milesoffreedom_: Visto che siete tutti in vena di sbloccare ricordi ve ne sblocco uno anche io. Tommaso: 'io oppini lo chiamo amore da… - 97fe67cc845e42b : RT @milesoffreedom_: Visto che siete tutti in vena di sbloccare ricordi ve ne sblocco uno anche io. Tommaso: 'io oppini lo chiamo amore da… - obvae_ : RT @milesoffreedom_: Visto che siete tutti in vena di sbloccare ricordi ve ne sblocco uno anche io. Tommaso: 'io oppini lo chiamo amore da… - LaheysScarf14 : RT @milesoffreedom_: Visto che siete tutti in vena di sbloccare ricordi ve ne sblocco uno anche io. Tommaso: 'io oppini lo chiamo amore da… -

Ultime Notizie dalla rete : esatto Giulia Sì esatto, Giulia De Lellis ed Andrea Damante sono a Dubai… ma non da soli Trendit Sì esatto, Giulia De Lellis ed Andrea Damante sono a Dubai… ma non da soli

La relazione tra Giulia De Lellis ed Andrea Damante è stata, per usare un eufemismo, altalenante ed intensa. I due hanno cercato con tutte le loro forze di far funzionare il rapporto, ma, evidentement ...

GF Vip 5, Urtis è innamorato di Zorzi? La reazione di Tommaso: «Ma siamo amiche! Secondo me è in astinenza»

Nella casa del Grande Fratello Vip, come sostiene Giulia Salemi, Tommazo Zorzi potrebbe avere trovato il “chiodo schiaccia chiodo a chilometro zero” dell’ormai ritirato Francesco Oppini. Nelle scorse ...

La relazione tra Giulia De Lellis ed Andrea Damante è stata, per usare un eufemismo, altalenante ed intensa. I due hanno cercato con tutte le loro forze di far funzionare il rapporto, ma, evidentement ...Nella casa del Grande Fratello Vip, come sostiene Giulia Salemi, Tommazo Zorzi potrebbe avere trovato il “chiodo schiaccia chiodo a chilometro zero” dell’ormai ritirato Francesco Oppini. Nelle scorse ...