Serie B 2020/2021, decima giornata: l’Empoli fa solo 0-0 a Pordenone, fallito l’aggancio alla Spal (Di lunedì 7 dicembre 2020) Allo stadio Guido Teghil di Lignano si affrontano Pordenone ed Empoli per il posticipo della decima giornata di Serie B 2020/2021. Gli ospiti cercano i tre punti per agguantare al secondo posto la Spal, il Pordenone per entrare in zona playoff. La partita finisce 0-0, ma non mancano le emozioni. PAGELLE Pordenone-EMPOLI Si gioca su un campo reso veloce dalla pioggia scesa sul terreno di gioco durante la giornata. Entrano concentrati i padroni di casa che trovano subito una grande occasione dopo una manciata di secondi dal fischio d’inizio. Furlan, all’esordio, è costretto a dimostrare da subito di meritarsi la maglia da titolare con una parata degna di nota. Nei primi venti minuti il ... Leggi su sportface (Di lunedì 7 dicembre 2020) Allo stadio Guido Teghil di Lignano si affrontanoed Empoli per il posticipo delladi. Gli ospiti cercano i tre punti per agguantare al secondo posto la, ilper entrare in zona playoff. La partita finisce 0-0, ma non mancano le emozioni. PAGELLE-EMPOLI Si gioca su un campo reso veloce dpioggia scesa sul terreno di gioco durante la. Entrano concentrati i padroni di casa che trovano subito una grande occasione dopo una manciata di secondi dal fischio d’inizio. Furlan, all’esordio, è costretto a dimostrare da subito di meritarsi la maglia da titolare con una parata degna di nota. Nei primi venti minuti il ...

Pagelle Pordenone-Empoli 0-0: voti e tabellino Serie B 2020/2021

Nel posticipo della decima giornata di Serie B 2020/2021 va in scena Pordenone-Empoli. La partita finisce 0-0, ma le emozioni non mancano. Padroni di casa in apertura di partita con Diaw dopo una manc ...

