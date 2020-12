Pino Maniaci, per l’ex direttore di Telejato chiesti 11 anni e mezzo per estorsione e diffamazione (Di lunedì 7 dicembre 2020) Era finito a processo tre anni fa e il giorno prima la storica emittente antimafia Telejato aveva chiuso per sempre. Oggi il pm della Dda di Palermo, Amelia Luise, ha chiesto la condanna a 11 anni e sei mesi di carcere per Pino Maniaci, giornalista ed ex direttore dell’emittente tv per anni simbolo di battaglie contro la criminalità organizzata siciliana, imputato di estorsione e diffamazione. Secondo l’accusa, avrebbe preteso favori e denaro da amministratori locali minacciandoli, in caso di rifiuto, di avviare campagne mediatiche negative nei loro confronti. Il processo nasce da una indagine della Dda sulla mafia di Borgetto, paese della provincia di Palermo che, a maggio del 2016, portò all’arresto di 10 esponenti del clan. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Era finito a processo trefa e il giorno prima la storica emittente antimafiaaveva chiuso per sempre. Oggi il pm della Dda di Palermo, Amelia Luise, ha chiesto la condanna a 11e sei mesi di carcere per, giornalista ed exdell’emittente tv persimbolo di battaglie contro la criminalità organizzata siciliana, imputato di. Secondo l’accusa, avrebbe preteso favori e denaro da amministratori locali minacciandoli, in caso di rifiuto, di avviare campagne mediatiche negative nei loro confronti. Il processo nasce da una indagine della Dda sulla mafia di Borgetto, paese della provincia di Palermo che, a maggio del 2016, portò all’arresto di 10 esponenti del clan. ...

