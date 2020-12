Patrimoniale conto corrente 2020 per coronavirus: quanto preleverebbero? (Di lunedì 7 dicembre 2020) Patrimoniale, prelievo forzoso o azione volontaria: sono questi i tre scenari che aleggiano sul conto corrente, potenzialmente sotto mira, ma forse non per tutti. La terribile emergenza sanitaria causata dall’esplosione dell’epidemia di coronavirus lascerà un’eredità pesante da affrontare: una crisi economica che molti già definiscono senza precedenti e che forse nessuna maxi-iniezione di denaro, ripartita in sostegno alle imprese e sussidi alle famiglie più bisognose, potrà arginare. Ed ecco allora che si torna a parlare di Patrimoniale, così come di prelievo forzoso. Eppure c’è una terza via, sulla quale si sta lavorando, che alla fine potrebbe prendere il sopravvento. L’ombra di una Patrimoniale sul conto ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 7 dicembre 2020), prelievo forzoso o azione volontaria: sono questi i tre scenari che aleggiano sul, potenzialmente sotto mira, ma forse non per tutti. La terribile emergenza sanitaria causata dall’esplosione dell’epidemia dilascerà un’eredità pesante da affrontare: una crisi economica che molti già definiscono senza precedenti e che forse nessuna maxi-iniezione di denaro, ripartita in sostegno alle imprese e sussidi alle famiglie più bisognose, potrà arginare. Ed ecco allora che si torna a parlare di, così come di prelievo forzoso. Eppure c’è una terza via, sulla quale si sta lavorando, che alla fine potrebbe prendere il sopravvento. L’ombra di unasul...

