Oppini e Gregoraci fuori dal GF Vip: "Giusta decisione, Elisabetta? Le prenderà un colpo", parla ex Vippona (Di lunedì 7 dicembre 2020) Dopo quasi due mesi e mezzo trascorsi nella Casa del GF Vip, la contessa Patrizia De Blanck ha ammesso di essere contenta della sua eliminazione: "Non ce la facevo più", ha commentato in una intervista delle passate ore a Superguidatv.it. La De Blanck si è detta molto delusa dal comportamento di Stefania Orlando alla quale... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Fede42225540 : Che bel momento. Tommaso è un ragazzo meraviglioso. Oppini un uomo intelligente. Ma ce ce frega della scelta della Gregoraci ora...#gfvip - Elsa_lothbrok : RT @FeedMeTrash1: Questo gf praticamente basato sull'alimentare l'ego e l'immagine della gregoraci e di oppini #gfvip - fraversion : ma pensate che clamoroso colpo di scena se Francesco Oppini mollasse la fidanzata per mettersi con Zorzi! Altro che… - CorroWilliam : Ma non capisco perché a Pretelli lo prendono tutti per il c*** perché la Gregoraci non se l'è cacato invece per Zor… - yesweca41144825 : RT @FeedMeTrash1: Questo gf praticamente basato sull'alimentare l'ego e l'immagine della gregoraci e di oppini #gfvip -