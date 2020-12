METEO: rischio di ondate di GELO eccezionali dalla Siberia dopo Natale (Di lunedì 7 dicembre 2020) Circolazione atmosferica in Stratosfera. METEO caotico per indici effetto degli di comportamento del clima. Ipotesi di proiezione. Sono iniziate le eccessive manovre degli indici di comportamento invernali verso il clima rigido. È questo che in estrema sintesi osserviamo ancora questa settimana, a conferma di ciò che avevamo riportato in precedenza. Ora, idealmente decolliamo verso la Stratosfera, dove il Vortice Polare che ruota attorno al Polo Nord continuerà – secondo le previsioni – ad indebolirsi, e se i primi effetti li abbiamo osservati durante questa settimana, con un cambiamento eclatante delle condizioni atmosferiche in Europa, più avanti potrebbe succedere di ben peggio. Attualmente, l’aria fredda dalle regioni dell’Artico si insinua nelle poderose aree di Bassa Pressione che raggiungono l’Italia, dove abbiamo visto cadere la neve in pianura al ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 7 dicembre 2020) Circolazione atmosferica in Stratosfera.caotico per indici effetto degli di comportamento del clima. Ipotesi di proiezione. Sono iniziate le eccessive manovre degli indici di comportamento invernali verso il clima rigido. È questo che in estrema sintesi osserviamo ancora questa settimana, a conferma di ciò che avevamo riportato in precedenza. Ora, idealmente decolliamo verso la Stratosfera, dove il Vortice Polare che ruota attorno al Polo Nord continuerà – secondo le previsioni – ad indebolirsi, e se i primi effetti li abbiamo osservati durante questa settimana, con un cambiamento eclatante delle condizioni atmosferiche in Europa, più avanti potrebbe succedere di ben peggio. Attualmente, l’aria fredda dalle regioni dell’Artico si insinua nelle poderose aree di Bassa Pressione che raggiungono l’Italia, dove abbiamo visto cadere la neve in pianura al ...

DPCgov : ???? #allertaGIALLA domani, martedì #1dicembre, per rischio temporali e rischio idrogeologico nel Lazio. Consulta il… - HubViaggi : RT @ilmeteoit: #Meteo: #NEVE ancora #ABBONDANTE nei #PROSSIMI #GIORNI, ma è #ALLERTA anche per il #RISCHIO #VALANGHE sulle #ALPI https://t.… - CittaPienza : ALLERTA METEO GIALLA per RISCHIO IDROGEOLOGICO IDRAULICO RETICOLO MINORE fino alle 23:59 dell'8/12/2020. EMERGENZ… - fabiochiarugi : RT @ProtCivComuneFi: Bollettino del 07/12/2020 - Allerta Meteo Codice Giallo per Rischio IDROGEOLOGICO IDRAULICO RETICOLO MINORE in corso f… - ProtCivComuneFi : Bollettino del 07/12/2020 – Allerta Meteo Codice Giallo per Rischio IDROGEOLOGICO IDRAULICO #firenze… -

Ultime Notizie dalla rete : METEO rischio METEO: rischio di ondate di GELO eccezionali dopo Natale Meteo Giornale CRONACA METEO: ALPI SOMMERSE dalla NEVE, numerosi disagi. FOTO e VIDEO

Cronaca meteo neve Alpi. AGGIORNAMENTO LUNEDÌ. IN ALTO ADIGE NEVE RECORD DEGLI ULTIMI 100 ANNI - Quella caduta nel weekend rappresenta un record per gli ultimi 100 anni su alcune ...

Campania, Allerta Meteo Arancione: dalla Protezione Civile l’avviso per le prossime 24 ore

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Arancione valevole a partire dalla mezzanotte per le successive 24 ore, quindi per l’intera giornata di doma ...

Cronaca meteo neve Alpi. AGGIORNAMENTO LUNEDÌ. IN ALTO ADIGE NEVE RECORD DEGLI ULTIMI 100 ANNI - Quella caduta nel weekend rappresenta un record per gli ultimi 100 anni su alcune ...La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Arancione valevole a partire dalla mezzanotte per le successive 24 ore, quindi per l’intera giornata di doma ...