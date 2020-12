Mes, Paragone spara a zero contro i grillini. “Maggiordomi vigliacchi, voteranno sì” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic – I grillini voteranno il Mes perché non hanno alcuna intenzione di far cadere il governo, con il rischio di tornare al voto. Ne è convinto Gianluigi Paragone. Secondo il leader di Italexit, il rischio che la maggioranza giallofucsia vada sotto in Parlamento mercoledì 9 non esiste. E’ più che altro uno scenario “pompato” dai media. Quel che è sicuro invece è che i “Maggiordomi” della Ue voteranno sì alla riforma del Mes. Compresi i grillini, pure quelli “duri e puri” che hanno annunciato il loro no, che da vigliacchi diserteranno l’Aula. Paragone: “I maggiordomi voteranno il Mes e uccideranno gli italiani” “Ci sono delle turbolenze, ma decisamente molto gonfiate dai giornalisti, c’è un doping redazionale incredibile. Come ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic – Iil Mes perché non hanno alcuna intenzione di far cadere il governo, con il rischio di tornare al voto. Ne è convinto Gianluigi. Secondo il leader di Italexit, il rischio che la maggioranza giallofucsia vada sotto in Parlamento mercoledì 9 non esiste. E’ più che altro uno scenario “pompato” dai media. Quel che è sicuro invece è che i” della Uesì alla riforma del Mes. Compresi i, pure quelli “duri e puri” che hanno annunciato il loro no, che dadiserteranno l’Aula.: “I maggiordomiil Mes e uccideranno gli italiani” “Ci sono delle turbolenze, ma decisamente molto gonfiate dai giornalisti, c’è un doping redazionale incredibile. Come ...

Adnkronos : #Mes, Paragone: 'Governo non rischia, maggiordomi lo voteranno' - eleaugusta : RT @claudio_2022: Mes, Paragone spara a zero contro i grillini. “Maggiordomi vigliacchi, voteranno sì” - luigiscortecci : RT @claudio_2022: Mes, Paragone spara a zero contro i grillini. “Maggiordomi vigliacchi, voteranno sì” - veratto_A : RT @claudio_2022: Mes, Paragone spara a zero contro i grillini. “Maggiordomi vigliacchi, voteranno sì” - PastoreFrance : RT @ImolaOggi: ?? Mes, Paragone: 'Il governo non rischia, i maggiordomi lo voteranno e uccideranno gli italiani' -