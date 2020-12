Marsilio colloca (deliberatamente) l’Abruzzo in zona arancione

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Marco, intervistato da Rai Radio1, dopo la sua decisione di far passareinha dichiarato: “Non sono un irresponsabile, ho anticipato larossa anche quando miei colleghi governatori più vicini al governo contestavano il Dpcm. Bisogna essere seri, quando c’è pericolo si adottano misure di salvaguardia anche estreme, quando i dati lo dimostrano torniamo ad aprire in sicurezza le attività“. “Non credo che 48 ore di anticipo possano stravolgere la situazione sanitaria del territorio, non drammatizzerei l’esito”, ha aggiunto. “Non cerco uno scontro istituzionale, collaboro con il Governo ma credo che il Governo abbia interpretato in modo sbagliato le norme e le tempistiche che non tengono conto dei dati reali, e della necessaria sintesi tra emergenza sanitaria e ...