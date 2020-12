Leonardo e non solo. Perché la security aziendale conta. Scrive Chittaro (Aipsa) (Di lunedì 7 dicembre 2020) La notizia dell’attacco subito da Leonardo a opera di un agente insider ha creato il consueto, rumoroso dibattito tra commentatori senza che, però, si siano chiariti i dettagli della vicenda e nemmeno quale sia stato l’esatto ruolo della società nelle attività di prevenzione e reazione a tale accadimento. Chi ha avuto modo di leggere gli unici atti affidabili, allo stato dell’arte, vale a dire il provvedimento che dispone misure cautelari nei confronti di un ex dipendente e di un funzionario interno, si è fatto l’idea di un quadro investigativo ancora privo di molte risposte. Non si comprende bene, in effetti, quale sia stato il vantaggio diretto e indiretto che questa esfiltrazione di dati abbia portato in dote al presunto autore né, tanto meno, quali siano state le informazioni davvero strategiche sottratte, che nel gergo di una società quotata potremmo definire ... Leggi su formiche (Di lunedì 7 dicembre 2020) La notizia dell’attacco subito daa opera di un agente insider ha creato il consueto, rumoroso dibattito tra commentatori senza che, però, si siano chiariti i dettagli della vicenda e nemmeno quale sia stato l’esatto ruolo della società nelle attività di prevenzione e reazione a tale accadimento. Chi ha avuto modo di leggere gli unici atti affidabili, allo stato dell’arte, vale a dire il provvedimento che dispone misure cautelari nei confronti di un ex dipendente e di un funzionario interno, si è fatto l’idea di un quadro investigativo ancora privo di molte risposte. Non si comprende bene, in effetti, quale sia stato il vantaggio diretto e indiretto che questa esfiltrazione di dati abbia portato in dote al presunto autore né, tanto meno, quali siano state le informazioni davvero strategiche sottratte, che nel gergo di una società quotata potremmo definire ...

