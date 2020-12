LBA: Olimpia a valanga, Virtus KO senza Belinelli (Di lunedì 7 dicembre 2020) La domenica chiude quasi ufficialmente una giornata completa di LBA, dopo i tanti rinvii dovuti al Covid-19 nelle precedenti giornate. La decima tornata si chiude con la netta vittoria della capolista Olimpia Milano contro Varese, seguita a due punti di distanza dall’Happy Casa Brindisi. La Virtus Bologna, orfana di un Marco Belinelli non ancora pronto per l’esordio, cade in casa contro la Dinamo Sassari. Olimpia Milano dopo il successo in LBA contro Varese / Ciamillo Castoria Tentativi di fuga La capolista AX Armani Exchange Milano fa le prove di fuga assieme all’Happy Casa Brindisi. La prima e la seconda forza, fin qui, di questo campionato infatti dopo le vittorie ottenute volano rispettivamente a +10 e a +8 sul terzo posto. Tutto estremamente facile per Milano, che non lascia mai scampo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 7 dicembre 2020) La domenica chiude quasi ufficialmente una giornata completa di LBA, dopo i tanti rinvii dovuti al Covid-19 nelle precedenti giornate. La decima tornata si chiude con la netta vittoria della capolistaMilano contro Varese, seguita a due punti di distanza dall’Happy Casa Brindisi. LaBologna, orfana di un Marconon ancora pronto per l’esordio, cade in casa contro la Dinamo Sassari.Milano dopo il successo in LBA contro Varese / Ciamillo Castoria Tentativi di fuga La capolista AX Armani Exchange Milano fa le prove di fuga assieme all’Happy Casa Brindisi. La prima e la seconda forza, fin qui, di questo campionato infatti dopo le vittorie ottenute volano rispettivamente a +10 e a +8 sul terzo posto. Tutto estremamente facile per Milano, che non lascia mai scampo ...

