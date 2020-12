La Prima della Scala di Milano ai tempi del Covid-19 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Le luci non si spengono al Teatro alla Scala di Milano nel suo appuntamento più atteso. La Prima quest'anno, più che uno spettacolo, è la necessità che una volta calato il sipario quelle note, quei gesti, quei pensieri restino vivi, per ritrovare nell'arte la forma principale di resilienza. "Nei momenti più dolorosi, più brutti rimane sempre il bisogno di umanità e il senso profondo di coesione", ricorda il coro del Don Carlos di Giuseppe Verdi e a questo bisogno il teatro scaligero ha risposto proponendo la Prima più inedita di tutta sua storia. Il pubblico non può andare a teatro allora è il teatro ad andare dal suo pubblico. L'evento sarà, infatti, trasmesso in diretta il 7 dicembre su Rai 1 dalle ore 16.45 sarà portato in tutto il mondo in Eurovisione da Rai Cultura (in streaming su Raiplay) con la conduzione di ... Leggi su panorama (Di lunedì 7 dicembre 2020) Le luci non si spengono al Teatro alladinel suo appuntamento più atteso. Laquest'anno, più che uno spettacolo, è la necessità che una volta calato il sipario quelle note, quei gesti, quei pensieri restino vivi, per ritrovare nell'arte la forma principale di resilienza. "Nei momenti più dolorosi, più brutti rimane sempre il bisogno di umanità e il senso profondo di coesione", ricorda il coro del Don Carlos di Giuseppe Verdi e a questo bisogno il teatro scaligero ha risposto proponendo lapiù inedita di tutta sua storia. Il pubblico non può andare a teatro allora è il teatro ad andare dal suo pubblico. L'evento sarà, infatti, trasmesso in diretta il 7 dicembre su Rai 1 dalle ore 16.45 sarà portato in tutto il mondo in Eurovisione da Rai Cultura (in streaming su Raiplay) con la conduzione di ...

