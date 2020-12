Inter, Vidal non si allena. In dubbio per lo Shakhtar (Di lunedì 7 dicembre 2020) L’Inter prepara la prima gara da dentro o fuori della stagione. Un crocevia dal quale può uscire con le ossa rotte o con un grande sorriso. Si tratta della gara di mercoledì con lo Shakhtar Donetsk. I nerazzurri sanno che la vittoria è imprescindibile contro gli ucraini ma sanno che il destino non è nelle loro mani. Infatti, con un pareggio tra Borussia M. e Real Madrid, i nerazzurri saranno fuori dalla competizione. Conte però pensa in casa sua e deve far conto con alcuni problemi di infermeria. A preoccupare il tecnico salentino, in particolare, è Arturo Vidal. Il cileno è stato costretto al cambio anticipato nella gara di sabato contro il Bologna a causa di un fastidio al flessore della coscia sinistra e resta in dubbio per la sfida con gli ucraini. Vidal oggi non si è allenato e ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 7 dicembre 2020) L’prepara la prima gara da dentro o fuori della stagione. Un crocevia dal quale può uscire con le ossa rotte o con un grande sorriso. Si tratta della gara di mercoledì con loDonetsk. I nerazzurri sanno che la vittoria è imprescindibile contro gli ucraini ma sanno che il destino non è nelle loro mani. Infatti, con un pareggio tra Borussia M. e Real Madrid, i nerazzurri saranno fuori dalla competizione. Conte però pensa in casa sua e deve far conto con alcuni problemi di infermeria. A preoccupare il tecnico salentino, in particolare, è Arturo. Il cileno è stato costretto al cambio anticipato nella gara di sabato contro il Bologna a causa di un fastidio al flessore della coscia sinistra e resta inper la sfida con gli ucraini.oggi non si èto e ...

MatteoBarzaghi : Molto difficile il recupero di Vidal per #InterShakhtar il cileno oggi non si è allenato coi compagni e domani sarà… - Inter : ?? | G????????????LLLLLLLLLL!!! 14' - #Vidal ributta al centro un pallone molto forte: Chiriches devia col petto e… - CartoonSolution : Ho appena letto dell'assenza di Vidal, forse abbiamo ancora qualche speranza... #intershaktar #Inter - NeroAzzurro20 : @marcuzzo27 @FR4NZLilli @biscone69 @boysan69qo @Bonimba12 @PSaltato io capisco quello che capisco, come tutti...vid… - Diabolik1908 : RT @pap1pap: CL Inter: giocate 5 perse 2 pareggiate 2 vinta 1 Il candidato indichi in quale di queste 5 vidal non ha giocato. -