Inter, una vittoria per sperare negli ottavi di Champions League (Di lunedì 7 dicembre 2020) L'Inter spera ancora nel passaggio agli ottavi di Champions League La vittoria della settimana passata scorsa contro il Borussia Mönchengladbach, ha ridato nuove speranze all'Inter per il passaggio agli ottavi di finale della Champions League. Il punto sul girone B Prima di vedere quali sono i risultati possibili per il passaggio del turno, vediamo la situazione del girone B. In testa c'è la squadra tedesca con 8 punti, dietro a pari merito Real Madrid e Shakhtar Donetsk a quota 7 e infine l'Inter con appena 5 punti. Tutte e quattro le squadre sono dunque in piena corsa per il passaggio agli ottavi di finale e per il posto in Europa League.

