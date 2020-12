Il maltempo continua a sferzare il Friuli: frane, allagamenti e vento dalla costa (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nella giornata di oggi la depressione presente su gran parte dell'Europa favorirà ancora condizioni di instabilità anche sul Friuli Venezia Giulia In Carnia oltre i 1700 metri sono caduti fino ad 150 ... Leggi su udinetoday (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nella giornata di oggi la depressione presente su gran parte dell'Europa favorirà ancora condizioni di instabilità anche sulVenezia Giulia In Carnia oltre i 1700 metri sono caduti fino ad 150 ...

RegioneER : MALTEMPO, chiusa la rotta sul Panaro (Mo). @irene_priolo: 'Cantiere in tempi record e in difficili condizioni meteo… - Tg3web : Il maltempo continua a non dare tregua. È ancora allerta ancora Rossa in Veneto, Lazio e Abruzzo. E c'e'una vittima… - DPCgov : Fin da subito operativa la macchina dei soccorsi per aiutare e assistere la popolazione colpita dal #maltempo in… - fiorealieno : @carmenjaratn @marygella01 @saimarilin Non so se è per colpa del maltempo ma Wind continua a dare problemi vi augur… - minchiasabbri : RT @sbonaccini: MALTEMPO, chiusa la rotta sul Panaro (Mo) in meno di 24 ore con difficili condizioni meteo e logistica di accesso. Ora al l… -

Ultime Notizie dalla rete : maltempo continua Città transennata, l’allerta maltempo continua IL TELEGRAFO Livorno Fiume Panaro esondazione: 360 evacuati. Via Emilia e Nonantola chiuse

Il fiume ha rotto l'argine tra Castelfranco Emilia e la frazione di Gaggio, criticità anche a Nonantola. Una sessantina di persone nei ricoveri creati ad hoc, divisi per situazione covid. La Regione p ...

METEO – PIOGGE ALLUVIONALI colpiscono il modenese: fiumi in piena, ALLAGAMENTI e danni

Italia nella morsa del maltempo Impulsi nord atlantici in serie continuano a colpire l\'Italia e gran parte dell\'Europa centro-occidentale portando, piogge, nevicate e venti tempestosi. Piogge, ?

