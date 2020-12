Il capo di Standard Chartered afferma che l’uso di criptovalute è “Assolutamente certo”

Leggi su invezz

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Con l’evolversi del sistema di pagamento internazionale, sempre più aziende e istituzioni mainstream si stanno gradualmente avvicinando all’adozione delle valute digitali. Nell’ultimo sviluppo, l’amministratore delegato diBill Winters con sede in Gran Bretagna ha lasciato intendere che è imminente che la banca lancerà la propria valuta digitale. Winters ha rivelato che l’adozione della valuta digitale da parte della banca globale porterà un’importante innovazione sulle valute legali. “Penso che ci sia assolutamente un ruolo per le valute digitali della banca centrale e per le valute digitali non sponsorizzate dalla banca centrale“, ha sottolineato. Inoltre, ildella banca ha detto che la banca rilascerà più dichiarazioni al riguardo nei prossimi giorni. Imminente maggiore adozione ...