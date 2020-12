Giulia De Lellis e Andrea Damante a Dubai non da soli: solo coincidenza? (Di lunedì 7 dicembre 2020) Fanno molto parlare le storie pubblicate su Instagram da Giulia De Lellis e Andrea Damante, i due ex si trovano entrambi a Dubai per vacanza e lavoro ma non sono insieme. A quanto pare Giulia è volata nella bellissima capitale degli Emirati con il suo nuovo fidanzato, il facoltoso Carlo Beretta, dopo essere stata a Roma dove ha lavorato sul set di un film. Andrea Damante invece sarebbe arrivato a Dubai per motivi professionali a cui ha associato qualche giorno di vacanza. In zone differenti della capitale Andrea e Giulia per il momento non si sono incontrati anche perché non sono soli: la De Lellis è in compagnia del suo nuovo boyfriend Carlo Berretta mentre ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 7 dicembre 2020) Fanno molto parlare le storie pubblicate su Instagram daDe, i due ex si trovano entrambi aper vacanza e lavoro ma non sono insieme. A quanto pareè volata nella bellissima capitale degli Emirati con il suo nuovo fidanzato, il facoltoso Carlo Beretta, dopo essere stata a Roma dove ha lavorato sul set di un film.invece sarebbe arrivato aper motivi professionali a cui ha associato qualche giorno di vacanza. In zone differenti della capitaleper il momento non si sono incontrati anche perché non sono: la Deè in compagnia del suo nuovo boyfriend Carlo Berretta mentre ...

