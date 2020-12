Fortitudo Bologna | Dalmonte al posto di Sacchetti | è ufficiale

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Lucaè il sostituto di Meo. Lacomunica di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra al classe 1963. Si tratta di un ritorno dopo aver ricoperto, dal 1993 al 1998, il ruolo di vice allenatore, esordendo da head coach in serie A nel derby vinto contro la Virtus il 24 novembre 1996. Lucadirigerà mercoledì il primo allenamento e debutterà sulla panchina dellaLavoropiù sabato 12 dicembre, a Pesaro. SportFace.

L'ex coach di Pesaro e Cantù prende il posto del CT della nazionale Meo Sacchetti, esonerato domenica 6 dicembre ...